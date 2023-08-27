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  4. Suudi Arabistan'da Iggy Azalea'nın konserine ''kalça dansı'' engeli

Suudi Arabistan'da Iggy Azalea'nın konserine ''kalça dansı'' engeli

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Suudi Arabistan'da dev bir organizasyonla hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı Iggy Azalea'nın sahnedeki kalça dansı yüzünden polis konserin devamına izin vermedi.

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