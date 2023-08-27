Anasayfa Video Galeriler Gündem Suudi Arabistan'da Iggy Azalea'nın konserine ''kalça dansı'' engeli Suudi Arabistan'da Iggy Azalea'nın konserine ''kalça dansı'' engeli 27 Ağustos 2023 Pazar Saat: 10:15 Güncelleme: 27 Ağustos 2023 Pazar 10:15 Suudi Arabistan'da dev bir organizasyonla hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı Iggy Azalea'nın sahnedeki kalça dansı yüzünden polis konserin devamına izin vermedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64eaf80abaffdb7798621793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR LPG istasyonunda patlama: 1 ölü, 46 yaralı İstanbul'da kuyudan vahşet çıktı Menzilcilere, İsmailağacılara, Cübbeli'ye ve tüm cemaat ve tarikatlara tokat gibi sözler İstanbul'da yine silahlar konuştu! Yaralılar var! Öldüren tokat kamerada! Türkiye bu görüntüleri konuşuyor İstanbul'da ağaçlık alanda yangın 17 katlı otelde büyük yangın Hepsi Grubu'nun Yasemin'i direk dansıyla olay oldu Esenyurt'ta site fena karıştı! Kavgayı ayırmaya gelen güvenliklere de saldırdılar