Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu ülkesine gitti
16 Ekim 2018 18:05
Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu ülkesine gitti
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi ülkesine döndü. Uteybi’nin zırhlı araçla konsolosluktan çıktığı anlar kameralara yansıdı.Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi ülkesine döndü. Uteybi, Suudi Arabistan Havayolları’nın tarifeli seferiyle saat 17.00’da Riyad’a gitti. Uteybi’nin öğle saatlerinde zırhlı araçla konsolosluktan çıktığı anlar kameralara yansıdı....