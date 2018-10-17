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SUUDİ ARABİSTAN KONSOLOSU GÖREVDEN ALINDI
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  3. 17 Ekim 2018 15:20

Suudi heyet konsolosluk konutunda

Suudi heyet, inceleme yapmak üzere Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna ait konuta girdi.Suudi heyet inceleme yapmak üzere Suudi Arabistan Başkonsolosluğu konutuna geldi. 6 araçla gelen ekip konuta girdi. (İHA)

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