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Suudi iş insanının kürsüdeki ölüm anı kamerada

Suudi Arabistan’lı iş insanı Mohammed bin Nasser bin Wazan Al-Qahtani katıldığı bir konferansta konuşma yaptığı sırada bir anda yere yığıldı ve hayatını kaybetti.

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