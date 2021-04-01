Suudi jeti, Husilere ait drone'u böyle vurdu

Husilerle Suudi ordusu arasında çatışmalar devam ederken, bir Suudi jetinin Husilere ait olduğu belirtilen bir drone'u vurduğu görüntülerin yer aldığı yeni bir video yayınlandı.

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