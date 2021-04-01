Anasayfa Video Galeriler Gündem Suudi jeti, Husilere ait drone'u böyle vurdu Suudi jeti, Husilere ait drone'u böyle vurdu 01 Nisan 2021 Perşembe Saat: 13:45 Husilerle Suudi ordusu arasında çatışmalar devam ederken, bir Suudi jetinin Husilere ait olduğu belirtilen bir drone'u vurduğu görüntülerin yer aldığı yeni bir video yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6065a464edcc0158f7726463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR BioNTech aşısı da Sinovac aşısı mı ? Kim hangi aşıyı olmalı ? İstanbul'da trafik magandası kamerada! İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan tek doz aşı için hayati uyarı Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat dönemi başladı İstanbul'da 800 bin yıl öncesine ait yaşam izleri bulundu İstanbul Havalimanı'nda FETÖ gözaltısı! Kumar baskınında güldüren görüntüler Apple tepki çeken uygulamasına son verdi