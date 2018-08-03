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  3. 03 Ağustos 2018 23:55

Suudi öğrenciler, İsrailli öğrencilerin elini sıkmadı

İsrail devletinin Filistinlilere uyguladığı terörü protesto eden Suudi Arabistanlı öğrenciler, Ukrayna’da düzenlenen bir spor müsabakasında İsrailli öğrencilerin ellerini sıkmayı reddetti.Ukrayna’da gerçekleşen uluslararası bir spor müsabakasında, Suudi Arabistan’ı temsil eden 2 öğrenci, spor salonundan ayrılmadan önce İsrail takımından 2 diğer öğrenci ile karşı karşıya geldi. İsrail...

Bilgin Pro
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