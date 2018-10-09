"Suudi yetkililerin her şeyi bildiklerini biliyoruz"
09 Ekim 2018 17:05
"Suudi yetkililerin her şeyi bildiklerini biliyoruz"
Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması ile ilgili, "Suudi yetkililerin her şeye sahip olduklarını ve bildiklerini biliyoruz. Bu olay uzadıkça onun katledildiğine yönelik deliller daha da ispatlanmış olacaktır" dediSuudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Türk-Arap Medya Başkanı Turan Kışlakçı...