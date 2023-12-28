Anasayfa Video Galeriler Gündem Swinger operasyonunda mide bulandıran ayrıntılar Swinger operasyonunda mide bulandıran ayrıntılar 28 Aralık 2023 Perşembe Saat: 12:15 Güncelleme: 28 Aralık 2023 Perşembe 12:15 Adana merkezli 16 ilde düzenlenen eş değiştirme (swinger) operasyonundaki mide bulandıran detaylar mahkemeye sunulan iddianameyle ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658d3cbe38d64a31750bdd43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın bronoz heykeli dikildi Komşuların duba kavgası kamerada İstanbul'da yine hafriyat kamyonu kabusu Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Süper Kupa sahibini buluyor 150 milyon dolarlık enkaz! Dev AVM'nin yıkımına başlandı Aç kalan kurt sürüsü yerleşim yerine indi Sibirya değil, Türkiye! Kar kalınlığı insan boyunu aştı Bir şehir sise gömüldü! Uçak seferleri rötar yaptı Alkollü sürücü polisleri canından bezdirdi