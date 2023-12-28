  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Swinger operasyonunda mide bulandıran ayrıntılar

Swinger operasyonunda mide bulandıran ayrıntılar

Güncelleme:

Adana merkezli 16 ilde düzenlenen eş değiştirme (swinger) operasyonundaki mide bulandıran detaylar mahkemeye sunulan iddianameyle ortaya çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın bronoz heykeli dikildi
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın bronoz heykeli dikildi
Komşuların duba kavgası kamerada
Komşuların duba kavgası kamerada
İstanbul'da yine hafriyat kamyonu kabusu
İstanbul'da yine hafriyat kamyonu kabusu
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Süper Kupa sahibini buluyor
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Süper Kupa sahibini buluyor
150 milyon dolarlık enkaz! Dev AVM'nin yıkımına başlandı
150 milyon dolarlık enkaz! Dev AVM'nin yıkımına başlandı
Aç kalan kurt sürüsü yerleşim yerine indi
Aç kalan kurt sürüsü yerleşim yerine indi
Sibirya değil, Türkiye! Kar kalınlığı insan boyunu aştı
Sibirya değil, Türkiye! Kar kalınlığı insan boyunu aştı
Bir şehir sise gömüldü! Uçak seferleri rötar yaptı
Bir şehir sise gömüldü! Uçak seferleri rötar yaptı
Alkollü sürücü polisleri canından bezdirdi
Alkollü sürücü polisleri canından bezdirdi