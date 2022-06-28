Anasayfa Video Galeriler Gündem Tabiat ana geri döndü! Geçen yıl kül olan Muğla küllerinden yeniden doğuyor! Tabiat ana geri döndü! Geçen yıl kül olan Muğla küllerinden yeniden doğuyor! 28 Haziran 2022 Salı Saat: 13:55 Muğla'da geçen yıl 27 Temmuz'da başlayan orman yangınlarında yaklaşık 19 bin hektar alanın yandığı Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde yanan saha 11 ay sonra dron ile görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62bade248671c81d44528467" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adana'da petrol bulundu: Değeri 1 milyar dolar Bylock'un lisans sahibi için istenen ceza belli oldu Sel bölgesinden korkunç görüntüler: 1 bina yıkıldı, 1 bina yan yattı 7 yıllık sır çözüldü: Kayıp kadının öldürüldüğü ortaya çıktı THK ''balon pilotu'' okulunu yeniden açtı Doğuştan elleri olmayan esnaftan büyük başarı 100 metrelik kulede can pazarı Cennet Marmaris'i küle çeviren yangında karşı ateşli çözüm Süper Lig'te sürpriz ayrılık! Trabzonspor resmen açıkladı