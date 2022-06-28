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  4. Tabiat ana geri döndü! Geçen yıl kül olan Muğla küllerinden yeniden doğuyor!

Tabiat ana geri döndü! Geçen yıl kül olan Muğla küllerinden yeniden doğuyor!

Muğla'da geçen yıl 27 Temmuz'da başlayan orman yangınlarında yaklaşık 19 bin hektar alanın yandığı Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde yanan saha 11 ay sonra dron ile görüntülendi.

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