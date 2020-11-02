  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 02 Kasım 2020 13:25

Taburcu olan İmamoğlu: ''Karantinam bitince İzmir'e gideceğim''

Koronavirüs tedavisi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 gün sonra taburcu oldu. İmamoğlu "Karantinam sona erdiğinde İzmir'e gideceğim" dedi.

Video Galeri
Metrobüste dehşet anları; kamerada!
Metrobüste dehşet anları; kamerada!
Video Galeri
Cadde ortasında soyunan kadınlar ortalığı birbirine kattı
Cadde ortasında soyunan kadınlar ortalığı birbirine kattı
Video Galeri
Tsunami kurbanı Fatma teyzenin kahreden görüntüleri ortaya çıktı
Tsunami kurbanı Fatma teyzenin kahreden görüntüleri ortaya çıktı
Video Galeri
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili şok detaylar!
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili şok detaylar!
Video Galeri
Enkaz altında büyük dram! 14 saat boyunca ölen torunun elini bırakmamış
Enkaz altında büyük dram! 14 saat boyunca ölen torunun elini bırakmamış
Video Galeri
15 yaşındaki Günay, enkaz altında bu görüntüleri kaydetmiş
15 yaşındaki Günay, enkaz altında bu görüntüleri kaydetmiş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM