Anasayfa Video Galeriler Gündem Tabutun üzerinde ''twerk'' şov tepki çekti Tabutun üzerinde ''twerk'' şov tepki çekti 26 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 11:55 Latin Amerika’da olduğu tahmin edilen bir cenaze töreni sırasında ölen adamın tabutunun üzerine çıkarak twerk yapan bir kadının görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628f408a8c1f0c7eea7be6a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zuhal Topal'dan Gülşen'e sahnede bir garip taciz Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı kamerada! Öldüresiye dövdüler CNN Türk canlı yayınında ortalık fena karıştı Sadakatsiz dizisinde skandal sansür! O repliği sansürlediler Karşısında polisleri görünce böyle isyan etti: ''Cezaevine girse de kurtulsak'' İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde... Asgari ücrete ek zam gelecek mi? AK Parti'den bir açıklama daha Teksas katliamcısının yeni görüntüleri ortaya çıktı 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı: Panik anları kamerada