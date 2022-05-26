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Tabutun üzerinde ''twerk'' şov tepki çekti

Latin Amerika’da olduğu tahmin edilen bir cenaze töreni sırasında ölen adamın tabutunun üzerine çıkarak twerk yapan bir kadının görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

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