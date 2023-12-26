Anasayfa Video Galeriler Gündem Taciz değil, terör değil... İstanbul'daki linç girişiminin nedeni pes dedirtti! Taciz değil, terör değil... İstanbul'daki linç girişiminin nedeni pes dedirtti! 26 Aralık 2023 Salı Saat: 10:21 Güncelleme: 26 Aralık 2023 Salı 10:21 İstanbul Sarıyer'de yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçlarından inen 7 kişinin, tartıştıkları sürücüyü aralarına alarak öldüresiye dövdüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658a7eddea3f3e5c2a0aab93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz ile havuzda aşka geldi Bir köy kara gömüldü! Evler, ahırlar gözden kayboldu MİT'ten sınır ötesine nokta operasyon Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti Suç örgütlerinin süper lüks otomobilleri polis aracı oldu Tanju Özcan 12 şehit için Bolu’da '''7 günlük yas'' ilan etti Cumhur İttifakı ortağı HÜDA Par lideri TBMM'de açık açık ''özerklik'' istedi Jeofizikçilerden 4 il için deprem uyarısı: ''Faylarda gerilim arttı'' İstanbul'da 6 katlı bina çöktü