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  4. Taciz değil, terör değil... İstanbul'daki linç girişiminin nedeni pes dedirtti!

Taciz değil, terör değil... İstanbul'daki linç girişiminin nedeni pes dedirtti!

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İstanbul Sarıyer'de yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçlarından inen 7 kişinin, tartıştıkları sürücüyü aralarına alarak öldüresiye dövdüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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