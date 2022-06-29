Anasayfa Video Galeriler Gündem Taciz iddiasına öldüresiye meydan dayağı! Taciz iddiasına öldüresiye meydan dayağı! 29 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 08:05 Sokak ortasında bir kadını fotoğraflarını çekerek taciz ettiği tespit edilen bir zanlı meydan dayağı yedi. Tekme tokat dövülen zanlı ardından polise teslim edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62bbdd8df86856345b7ddf43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR UFO paniği! Görüntüler ve paylaşımlar peş peşe geldi... Bakan Nebati'nin ''rekor'' açıklaması, Meclis'i karıştırdı Gecenin bombasını Melih Gökçek patlattı: Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulundu Cüneyt Arkın'ın öğrencilik yıllarına ait fotoğrafı ortaya çıktı Doktoru, Cüneyt Arkın'ın ölüm nedenini açıkladı 2.5 yıl önce kaybolmuştu! Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Dünyanın gözü Türkiye'nin gururu ''Anadolu Kartalı''nda olacak Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan! Ulaşıma kapatıldı Hey gidi koca çınar! Cüneyt Arkın hayatını kaybetti