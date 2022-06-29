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Taciz iddiasına öldüresiye meydan dayağı!

Sokak ortasında bir kadını fotoğraflarını çekerek taciz ettiği tespit edilen bir zanlı meydan dayağı yedi. Tekme tokat dövülen zanlı ardından polise teslim edildi.

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