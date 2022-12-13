Anasayfa Video Galeriler Gündem Taciz şüphelisine meydan dayağı Taciz şüphelisine meydan dayağı 13 Aralık 2022 Salı Saat: 10:20 Güncelleme: 13 Aralık 2022 Salı 10:20 Bursa'da yolda yürüyen bir genç kadını elle taciz ettiği iddia edilen zanlı kadının yakınları tarafından öldüresiye dövüldü. Polis taciz zanlısını öfkeli kalabalığın elinden zor aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639827c7e10e7b62593dc933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale'de deprem! İstanbul'da da hissedildi Yabancı uyruklulardan İstanbul'da ''kılıçlı'' kutlama Elon Musk'a büyük protesto! Binlerce kişinin içinde yuhalandı EYT'de büyük kriz iddiası! Erdoğan, Nebati ve Bilgin karşı karşıya! Bakan Çavuşoğlu'nun Bakan Nebati göndermesi olay oldu Antalya’da korkutan hortum kamerada Sokak ortasında kadın cinayeti! ! Boşandığı eşini tabancayla vurdu AK Parti'den ''hastanelik eden yumruğa'' skandal savunma Abramoviç'i 2'nci yüzen sarayını da Türkiye'ye kaçırdı