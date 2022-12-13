Taciz şüphelisine meydan dayağı

Bursa'da yolda yürüyen bir genç kadını elle taciz ettiği iddia edilen zanlı kadının yakınları tarafından öldüresiye dövüldü. Polis taciz zanlısını öfkeli kalabalığın elinden zor aldı.

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