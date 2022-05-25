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Taciz ve işkence dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Adana'da sadece birkaç kez ''merhaba'' dediği kadının evine girip, işkence yaparak taciz ettiği öne sürülen zanlı tutuklanırken, olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

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