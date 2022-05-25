Anasayfa Video Galeriler Gündem Taciz ve işkence dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Taciz ve işkence dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı 25 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 11:15 Adana'da sadece birkaç kez ''merhaba'' dediği kadının evine girip, işkence yaparak taciz ettiği öne sürülen zanlı tutuklanırken, olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628de5a3db59aa504e18b8f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Seyhan Soylu'dan Özge Ulusoy'un göğsüne 'Ahmet Çakar' imzası Skandal görüntü! Kaçak göçmenleri İstanbul'a işte böyle bıraktılar Kadın sürücü cipine çarpan aracı hurdaya çevirdi Bu dev Türkiye'de üretiliyor.... Mavi dünyanın derinlerine inecek Denizli'de maden ocağında göçük! 1 kişi öldü Saadet Partisi'nin Erdoğan'ın konuşmalarından hazırladığı ''yerli ve milli tekerleme'' olay oldu İstanbul'da toplu intihar! 3 arkadaş bu notu yazıp... Kılıçdaroğlu: ''Erdoğan ailesi TÜRGEV ve Ensar ile para kaçırıyor'' Kur'an kursundaki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı!