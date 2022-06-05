Anasayfa Video Galeriler Gündem Tacizci Afgan'dan polise ahlaksız teklif! ''Beni bırakın para vereyim'' Tacizci Afgan'dan polise ahlaksız teklif! ''Beni bırakın para vereyim'' 05 Haziran 2022 Pazar Saat: 13:50 İstanbul Beyoğlu'nda kız çocuklarının fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu şahıs yakalanırken polise para teklif etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/629c8a734d32c75f575c2ad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zamlara sinirlenen Mustafa Sarıgül, elindeki kolayı fırlattı Ali Koç çok sinirlendi! O sözleri sonrası ayakta alkışlandı: Beni ihraç edin İnce'den ''seçim gecesi neredeydin?'' sorusuna yanıt Sosyal medyada viral olan video: Arabama 50 liralık benzin aldım çıkan sese bakın Kadınların görüntülerini çeken Afgan yakalandı 5 yaşındaki Meryem minibüsün altında kaldı! Kahreden anlar kamerada Deniz Zeyrek'ten bomba erken seçim iddiası Tam bir servet! Gramı 15, kilosu 15 bin TL'den satılıyor İstanbul'da 60 bin liralık şipşak hırsızlık kamerada