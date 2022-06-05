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  4. Tacizci Afgan'dan polise ahlaksız teklif! ''Beni bırakın para vereyim''

Tacizci Afgan'dan polise ahlaksız teklif! ''Beni bırakın para vereyim''

İstanbul Beyoğlu'nda kız çocuklarının fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu şahıs yakalanırken polise para teklif etti.

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