Tacizci babasını sosyal medyada ifşa etti

Ankara'da 21 yaşındaki bir genç kız 3 kızına cinsel taciz ve istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan ve 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan babasını sosyal medyada ifşa etti.

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