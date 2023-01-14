Anasayfa Video Galeriler Gündem Tacizci babasını sosyal medyada ifşa etti Tacizci babasını sosyal medyada ifşa etti 14 Ocak 2023 Cumartesi Saat: 12:15 Ankara'da 21 yaşındaki bir genç kız 3 kızına cinsel taciz ve istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan ve 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan babasını sosyal medyada ifşa etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c272ae4da6240689434e53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul’da kuruyan barajlarda domuz avı 11 terörist daha öldürüldü! Operasyon anı kamerada Adnan Oktar'ın mahkeme kayıtları yayınlandı: ''Koç gibiyim, koç!'' Gazeteci Güngör Arslan cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı 2 ünlü anketçiden canlı yayında ''aktrol'' kavgası Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Kemal Kılıçdaroğlu için açılan pankart sosyal medyada gündem oldu Burhan Çaçan'ın ölümünde kahreden ayrıntı! Cenazede Nuri Alço açıkladı Nejat İşler'in dizisi İyi Adamın 10 Günü için geri sayım başladı