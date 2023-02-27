Tacizci sert kayaya çarptı! Tacize uğrayan kadın silahını çekip vurdu

Diyarbakır'da bir kadın kendisi ile gelinini sokakta yürürken taciz eden bir zanlıyı silahıyla omzundan ve bacağından vurarak yaraladı.

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