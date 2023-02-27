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  4. Tacizci sert kayaya çarptı! Tacize uğrayan kadın silahını çekip vurdu

Tacizci sert kayaya çarptı! Tacize uğrayan kadın silahını çekip vurdu

Diyarbakır'da bir kadın kendisi ile gelinini sokakta yürürken taciz eden bir zanlıyı silahıyla omzundan ve bacağından vurarak yaraladı.

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