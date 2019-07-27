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  3. 27 Temmuz 2019 17:03

Tacizcisini topuklu ayakkabılarıyla kovaladı

İstanbul Arnavutköy'de işlek bir caddede elle tacize uğrayan kadın, topuklu ayakkabılarıyla tacizcinin peşine düştü. Yaklaşık 1 kilometre sonra yakalanan tacizci, hem kadın hem vatandaşlar tarafından dövüldü.

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