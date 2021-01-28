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  3. 28 Ocak 2021 21:25

Tacizciye meydan dayağı! Yerdeki sözleri olay oldu

Antalya’da bisikletle ilerken bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs sokaktan geçen vatandaşlar tarafından dayak yedi.

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