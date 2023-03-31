Anasayfa Video Galeriler Gündem Tacizciye sokak ortasında baba kurşunu! Böyle vurdu Tacizciye sokak ortasında baba kurşunu! Böyle vurdu 31 Mart 2023 Cuma Saat: 13:30 Ankara'da bir kişi kızını SMS ile taciz ettiğini iddia ettiği 25 yaşındaki bir genci sokak ortasında pompalı tüfekle yaraladı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6426b63d06582469d90b1a93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Konutta işler tersine döndü! O evlerin satılması zorlaştı Erdoğan kendisiyle görüşmek isteyen ismi geri çevirdi İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı İstanbul'da sol şeritte arızalanan araç zincirleme kazaya yol açtı Togg’un ilk talihlilerinden biri o oldu: ''2 yıldır bu yüzden araç almadım'' Enkaz altında ekmek paralarını arıyorlar Deprem bölgesinde en acı nöbet... İmamoğlu'ndan ''Atatürk gibi bakan insanlar'' çağrısı Mansur Yavaş deprem dayanışmasına katkı sunan gönüllü gençlerle bir araya geldi