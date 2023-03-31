Tacizciye sokak ortasında baba kurşunu! Böyle vurdu

Ankara'da bir kişi kızını SMS ile taciz ettiğini iddia ettiği 25 yaşındaki bir genci sokak ortasında pompalı tüfekle yaraladı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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