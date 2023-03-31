için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Tacizciye sokak ortasında baba kurşunu! Böyle vurdu

Tacizciye sokak ortasında baba kurşunu! Böyle vurdu

Ankara'da bir kişi kızını SMS ile taciz ettiğini iddia ettiği 25 yaşındaki bir genci sokak ortasında pompalı tüfekle yaraladı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Konutta işler tersine döndü! O evlerin satılması zorlaştı
Erdoğan kendisiyle görüşmek isteyen ismi geri çevirdi
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı
İstanbul'da sol şeritte arızalanan araç zincirleme kazaya yol açtı
Togg’un ilk talihlilerinden biri o oldu: ''2 yıldır bu yüzden araç almadım''
Enkaz altında ekmek paralarını arıyorlar
Deprem bölgesinde en acı nöbet...
İmamoğlu'ndan ''Atatürk gibi bakan insanlar'' çağrısı
Mansur Yavaş deprem dayanışmasına katkı sunan gönüllü gençlerle bir araya geldi