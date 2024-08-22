Tacizciye tuzak kurup, öldüresiye dövdüler

Kocaeli'de evli bir kadını sosyal medya üzerinden taciz eden F.A., kadının eşi ve arkadaşları tarafından dövüldü. O anlar kameraya yansıdı.

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