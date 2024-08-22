Anasayfa Video Galeriler Gündem Tacizciye tuzak kurup, öldüresiye dövdüler Tacizciye tuzak kurup, öldüresiye dövdüler 22 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 09:47 Kocaeli'de evli bir kadını sosyal medya üzerinden taciz eden F.A., kadının eşi ve arkadaşları tarafından dövüldü. O anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c6def4c54701df330825a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uzman isimden anne ve babalara bilgisayar oyunları için kritik uyar Ankara'da başlayıp, Bolu'ya sıçrayan orman yangını kontrol altında Apollon Smintheus Tapınağı'nda 1700 yıllık keşif İstanbul'un barajlarında yeniden alarm zilleri çalmaya başladı Bunu yapan ev sahipleri yandı: 100 bin TL cezası var 18 ilde büyük operasyon: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi İstanbul'da akran dehşeti kamerada: 6 çocuk tutuklandı Asker eğlencesinde ortalık karıştı: 1 polis yaralı, 2 gözaltı Şehir eşkıyaları taksiciyi dövüp, aracını gasbetti