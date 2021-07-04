Anasayfa Video Galeriler Gündem Tacizle suçladıkları kişiyi otobüste dövdüler Tacizle suçladıkları kişiyi otobüste dövdüler 04 Temmuz 2021 Pazar Saat: 14:50 Kocaeli İzmit'te, bir kişiyi tacizle suçlayan genç kızlar ve arkadaşları, halk otobüsüne binen şüpheliyi darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e1a0919ad32c7eb6168ba7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Küçük çocuğu araçtan sarkıtan babadan pes dedirten ifade Galatasaray'da, Emre Akbaba'dan 2 yıllık imza! Kim Milyoner Olmak İster'de elenen yarışmacının tavırları geceye damga vurdu Türk kovboy iş başında! Sosyal medya yıkıldı İYİ Parti'den Suriyelilere yeşil ışık: "Kalacak Suriyelilere entegrasyon lazım'' Arkadaşının uyarısını dinlemedi! Feci kaza kamerada İktidarı eleştiren BBP'li kadın yöneticiye ters kelepçe Sosyal medyada 14 yaşındaki çocuğu taciz etti! Meydan dayağı kamerada Ankara'da dev hortum panik yarattı