Tacizle suçladıkları kişiyi otobüste dövdüler

Kocaeli İzmit'te, bir kişiyi tacizle suçlayan genç kızlar ve arkadaşları, halk otobüsüne binen şüpheliyi darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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