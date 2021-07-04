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Tacizle suçladıkları kişiyi otobüste dövdüler

Kocaeli İzmit'te, bir kişiyi tacizle suçlayan genç kızlar ve arkadaşları, halk otobüsüne binen şüpheliyi darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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