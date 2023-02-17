Anasayfa Video Galeriler Gündem Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı 17 Şubat 2023 Cuma Saat: 17:40 Güncelleme: 17 Şubat 2023 Cuma 17:40 Hatay'da enkaz altında kalanlardan biri olan ve günlerdir göçük altında olan 19 yaşındaki Taha Duymaz ile kardeşinin cansız bedenleri çıkartıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ef91eee739c05cb217b793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem sonrası oluşan obruk suyu yuttu, dere kurudu! Kabusun kalbine tam donanımlı bin kişilik prefabrik bina İstanbul'da deprem paniği! Soluğu sokakta aldılar Depremzededen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: ''Ben sana 10 bin lira vereyim!'' Depremin 12'nci gününde enkazda yaşam belirtisi! Depremde hasar almayan Kadirli'ye göç başladı 11 bin Mehmetçik'e ''sıla'' izni verildi İBB’nin deprem hazırlıkları canlı yayında açıklandı Tarlaları kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi