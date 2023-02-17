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  4. Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı

Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı

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Hatay'da enkaz altında kalanlardan biri olan ve günlerdir göçük altında olan 19 yaşındaki Taha Duymaz ile kardeşinin cansız bedenleri çıkartıldı.

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