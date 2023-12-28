  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Tahliye edildikten sonra kahraman gibi karşılanan Faruk Koca helallik istedi

Tahliye edildikten sonra kahraman gibi karşılanan Faruk Koca helallik istedi

Güncelleme:

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı olayı ile ilgili soruşturmada tutuklanan MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanı Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Swinger operasyonunda mide bulandıran ayrıntılar
Swinger operasyonunda mide bulandıran ayrıntılar
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın bronoz heykeli dikildi
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın bronoz heykeli dikildi
Komşuların duba kavgası kamerada
Komşuların duba kavgası kamerada
İstanbul'da yine hafriyat kamyonu kabusu
İstanbul'da yine hafriyat kamyonu kabusu
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Süper Kupa sahibini buluyor
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Süper Kupa sahibini buluyor
150 milyon dolarlık enkaz! Dev AVM'nin yıkımına başlandı
150 milyon dolarlık enkaz! Dev AVM'nin yıkımına başlandı
Aç kalan kurt sürüsü yerleşim yerine indi
Aç kalan kurt sürüsü yerleşim yerine indi
Sibirya değil, Türkiye! Kar kalınlığı insan boyunu aştı
Sibirya değil, Türkiye! Kar kalınlığı insan boyunu aştı
Bir şehir sise gömüldü! Uçak seferleri rötar yaptı
Bir şehir sise gömüldü! Uçak seferleri rötar yaptı