Tahliye edildikten sonra kahraman gibi karşılanan Faruk Koca helallik istedi

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı olayı ile ilgili soruşturmada tutuklanan MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanı Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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