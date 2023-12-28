Anasayfa Video Galeriler Gündem Tahliye edildikten sonra kahraman gibi karşılanan Faruk Koca helallik istedi Tahliye edildikten sonra kahraman gibi karşılanan Faruk Koca helallik istedi 28 Aralık 2023 Perşembe Saat: 12:50 Güncelleme: 28 Aralık 2023 Perşembe 12:50 Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı olayı ile ilgili soruşturmada tutuklanan MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanı Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658d44f9f9eec68379042603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Swinger operasyonunda mide bulandıran ayrıntılar Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın bronoz heykeli dikildi Komşuların duba kavgası kamerada İstanbul'da yine hafriyat kamyonu kabusu Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Süper Kupa sahibini buluyor 150 milyon dolarlık enkaz! Dev AVM'nin yıkımına başlandı Aç kalan kurt sürüsü yerleşim yerine indi Sibirya değil, Türkiye! Kar kalınlığı insan boyunu aştı Bir şehir sise gömüldü! Uçak seferleri rötar yaptı