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  3. 26 Ağustos 2020 13:50

Tahliye edilen Musa O. hakkında flaş gelişme!

Siirt'te intihar eden 18 yaşındaki İpek E.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen uzman çavuş Musa O., cezaevinden tahliye edildi. Başsavcılık tahliye kararına itiraz etti ancak reddedildi.

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