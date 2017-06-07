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  3. 07 Haziran 2017 12:20

Tahta çantada uyuşturucu zulası çıktı

Bağcılar’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir kargo firmasının deposuna düzenlenen operasyonda, tahta bir çantaya gizlenmiş 2 kilo 700 afyon sakızı ele geçirildi.

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