  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. ''Tahtalıköyü boyladı'' deyiminin kaynağı bulundu

''Tahtalıköyü boyladı'' deyiminin kaynağı bulundu

Güncelleme:

"Tahtalıköyü boyladı" deyiminin kaynağı Tokat'ın Büyükyurt köyünde bulundu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Rus fenomenin acı sonu: Son anlarını cep telefonuyla kaydetti
Rus fenomenin acı sonu: Son anlarını cep telefonuyla kaydetti
İmamoğlu ve Binali Yıldırım'a rakip olmuştu: Babasını öldürdü, annesini ve kardeşini bıçakladı
İmamoğlu ve Binali Yıldırım'a rakip olmuştu: Babasını öldürdü, annesini ve kardeşini bıçakladı
Kastamonulu vatandaş denemek için dikmişti... 2 ilçenin geçim kaynağı oldu
Kastamonulu vatandaş denemek için dikmişti... 2 ilçenin geçim kaynağı oldu
4 terörist daha etkisiz hale getirildi
4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Suriye'den Türkiye'ye getirilirken yakalandı: Tam 79 ton ağırlığında
Suriye'den Türkiye'ye getirilirken yakalandı: Tam 79 ton ağırlığında
Katil kamerada: Sopayla vura vura öldürdü
Katil kamerada: Sopayla vura vura öldürdü
Ferdi Tayfur'un damadı gözaltına alındı
Ferdi Tayfur'un damadı gözaltına alındı
İstanbullulara çok kötü haber: Muslukların ''tıs'' demesine 102 gün kaldı
İstanbullulara çok kötü haber: Muslukların ''tıs'' demesine 102 gün kaldı
İstanbul trafiğinde bir eli silahlı maganda daha
İstanbul trafiğinde bir eli silahlı maganda daha