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  3. 11 Haziran 2017 14:15

Takım elbiseli hırsız

Bursa'da servis aracını soymaya kalkan takım elbiseli hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

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Aybüke öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Aybüke öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
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Yolcu yüzünden tartışıp yolu kapattılar!
Yolcu yüzünden tartışıp yolu kapattılar!
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Lise bahçesinde kilitli kalan öğrencileri itfaiye kurtardı
Lise bahçesinde kilitli kalan öğrencileri itfaiye kurtardı
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Şehit öğretmen gelin duvağıyla son yolculuğuna uğurlanıyor
Şehit öğretmen gelin duvağıyla son yolculuğuna uğurlanıyor
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Bu tespih taşının fiyatı altınla yarışıyor
Bu tespih taşının fiyatı altınla yarışıyor
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MFÖ, yeni albümün ilk imza gününde müzikseverlere buluştu
MFÖ, yeni albümün ilk imza gününde müzikseverlere buluştu