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  3. 14 Temmuz 2019 16:27

Takım elbiseli sapık yakalandı !

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 60 yaşlarındaki bir sapık, sokakta yürüyen 13 yaşındaki kızı zorla öptü. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Sapık adam polislerin çalışması sonucu Denizli'de yakalandı.

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