CANLI MAÇ BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE / MÜTHİŞ MÜCADELE !
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  3. 07 Mayıs 2017 19:20

Takımlar Vodafone Arenada

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan kritik derbi maçı öncesi iki takım da Vodafone Arena'ya geldi.

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