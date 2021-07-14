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Takla atan araçtan inanılmaz kurtuluş kamerada

Arnavutköy’de ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak sürüklenen otomobildeki iki kişi, araç hareket halindeyken yola düştü. Otomobildeki gençlerin inanılmaz kurtuluş anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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