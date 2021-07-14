Anasayfa Video Galeriler Gündem Takla atan araçtan inanılmaz kurtuluş kamerada Takla atan araçtan inanılmaz kurtuluş kamerada 14 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 10:35 Arnavutköy’de ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak sürüklenen otomobildeki iki kişi, araç hareket halindeyken yola düştü. Otomobildeki gençlerin inanılmaz kurtuluş anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ee93c5009d4712f82a4833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR HDP ilçe binasına silahlı saldırı Bekçilere silahlı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı Türkiye'nin cennetiydi... Artık bir mezarlık! Korkunç görüntüler.... İstanbul'da vahşet! 2 ölü, 1 yaralı Korkunç olay: 8 yaşındaki çocuk herkesin gözü önünde boğuldu Camide skandal görüntüler! Çocuğu yerden yere vurdu Villasının önüne iskele yaptıran Şahan Gökbakar'a kötü haber Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayını olay oldu İstanbul'da Asya Kaplan Sivrisineği alarmı: En tehlikeli virüslerden birini taşıyor