Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksi durağına sopalı baskın: 3 kişi yaralandı Taksi durağına sopalı baskın: 3 kişi yaralandı 22 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 20:41 Muğla'nın Bodrum ilçesinde korsan taksici sanılarak darp edilen bir adamın yakınları, sopalarla taksi durağını basarak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669e99df4204d15c0f0d5963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale'de korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi Sürücüler dikkat: Bolu Dağı Tüneli'nde 50 gün sürecek çalışma İstanbul'un barajları hızla boşalıyor: İşte doluluk oranları İstanbul alev aldı; vatandaş boğaza koştu 7 terörist daha etkisiz hale getirildi Sahilde terör halayı rezaleti: Bebek katili için slogan attılar Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri ölüme ittiği anlar kamerada Tekirdağ'da orman yangını Sahilde kadınlar birbirine girdi: Saç saça baş başa kavga kamerada