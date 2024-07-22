Taksi durağına sopalı baskın: 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde korsan taksici sanılarak darp edilen bir adamın yakınları, sopalarla taksi durağını basarak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

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