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  3. 14 Şubat 2020 10:00

Taksi durağında kurşun yağdırdılar!

Ankara’nın Keçiören ilçesinde taksi durağına girerek elindeki silahla duvara ateş eden kişi, silahı almaya çalışan taksiciyi de bacağından yaraladı.

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