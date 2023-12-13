Taksi şoförü ile polis arasında dikkat çeken atışma

İstanbul Kadıköy'de trafik polisinin "kırmızı ışık ihlali" gerekçesiyle ceza yazdığı taksi şoförü polise "nereden gördün" diye sorunca polis ile taksi sürücüsü arasında bu ilginç diyaloglar yaşandı.

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