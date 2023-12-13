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  4. Taksi şoförü ile polis arasında dikkat çeken atışma

Taksi şoförü ile polis arasında dikkat çeken atışma

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İstanbul Kadıköy'de trafik polisinin "kırmızı ışık ihlali" gerekçesiyle ceza yazdığı taksi şoförü polise "nereden gördün" diye sorunca polis ile taksi sürücüsü arasında bu ilginç diyaloglar yaşandı.

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