Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksi şoförü ile polis arasında dikkat çeken atışma Taksi şoförü ile polis arasında dikkat çeken atışma 13 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 14:05 Güncelleme: 13 Aralık 2023 Çarşamba 14:05 İstanbul Kadıköy'de trafik polisinin "kırmızı ışık ihlali" gerekçesiyle ceza yazdığı taksi şoförü polise "nereden gördün" diye sorunca polis ile taksi sürücüsü arasında bu ilginç diyaloglar yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65799007e5a02e49b40bdca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Film gibi ''hırsız'' operasyonu! Kendini daireye kilitledi; ekipler seferber oldu Kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler Yağışlar sonrası barajların son durumu İstanbul'da denizi kirleten gemilere ceza yağdı Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı Burdur Gölü'nde yine aynı rezalet! İstanbul'da yasadışı bahis çetesine operasyon: 22 gözaltı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 8 araç birbirine girdi Fabrikada facia! Kimyasal tankına düşen 3 işçiden 2'si öldü