Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksi şoförü testereyle dehşet saçtı Taksi şoförü testereyle dehşet saçtı 16 Şubat 2022 Çarşamba Saat: 17:20 Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir taksi şoförü trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne testereyle saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620d082587156d3415241063" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erbakan'dan ortalığı karıştıracak çağrı: ''6284 sayılı kanun derhal iptal edilmelidir'' ''Edep'' çıkışı yapan Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'ın kalçasına vurduğu video gündem oldu Zorla nişanlanmıştı... 16 yaşındaki genç kızı katletti! Erdoğan'ın eski sağ kolu Turhan Çömez ''Bilal'in BMW'yi nasıl aldığını'' açıkladı Ünlü anketçi Erdoğan giderse ne olacağını açıkladı! Doların vereceği tepkiyi de söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu böyle selamlaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de gençlerle sohbet etti İmamoğlu, ayakta kalan vatandaşı koltuğuna oturttu Fatih Altaylı konuklarını ''Atatürk'ün elini ayağını öpeceksiniz'' diyerek susturdu