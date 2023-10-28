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Taksici cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

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Kocaeli'de taksi şoförünün 10 kurşunla öldürüldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

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