Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksici cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Taksici cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı 28 Ekim 2023 Cumartesi Saat: 10:07 Güncelleme: 28 Ekim 2023 Cumartesi 10:07 Kocaeli'de taksi şoförünün 10 kurşunla öldürüldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653cb335a21a2114066e39d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gazze'ye giren İsrail güçlerinin görüntüleri yayınlandı Ölüm halı sahada yakaladı! Bir anda yere yığıldı İstanbul'da İsrail protestosu! Başkonsolosluk binasına havai fişek attılar KYK yurdunda binlerce kişilik protesto Galatasaray'da Mauro Icardi kararı Liseli mucitler deniz suyundan içme suyu elde etti! TÜBİTAK ödül verdi Can Atalay için adliyede oturma eylemi İsrail'den Gazze'ye kara harekatı: İkinci kez bölgeye girdi Yüzsüz hırsız kamerada