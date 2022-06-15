Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksici, kadın yolcuya yumruk attı! Skandal görüntüler Taksici, kadın yolcuya yumruk attı! Skandal görüntüler 15 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 13:35 İstanbul Esenyurt'ta duraktan çıktığı esnada taksimetreyi açtığı iddia edilen şoför, ücrete itiraz eden kadın müşteriye yumruk attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a9b5fe3944560b8213a773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''AK Parti'nin kalesi'' diye bilinen ilimizden yürek yakan manzara Bayraktar AKINCI TİHA bir testi daha geçti! Gazetecilerden Can Yaman'a tarihi protesto İstanbul'da çevre yolunda ''inek'' şaşkınlığı Sosyal medya profesörün sözlerini konuşuyor: Binlerce erkek kız olmak için bekliyor Bakan Soylu: Karayılan, Buldan'a kaset gönderdi Seyyar satıcı kadını darbeden saldırgana kafa attı 272 kaçak Afgan ülkelerine gönderildi Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti