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  3. 22 Nisan 2017 13:50

Taksici kapkaççıyı böyle durdurdu

Vietnam’da kaydedilen görüntülerde, motosikletli kapkaççıya aracıyla çarpan taksici, adamı köşeye sıkıştırdı.

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