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  4. Taksici skandalı! Zorla götürmüyorum, başka taksiye binin

Taksici skandalı! Zorla götürmüyorum, başka taksiye binin

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Beşiktaş'tan aldığı iki kişiyi Şişli'ye götürmek için 250 lira isteyen, ısrarlara rağmen taksimetre açmak istemeyen taksi şoförü kameralara böyle yansıdı.

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