Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksici skandalı! Zorla götürmüyorum, başka taksiye binin Taksici skandalı! Zorla götürmüyorum, başka taksiye binin 26 Şubat 2024 Pazartesi Saat: 18:30 Güncelleme: 26 Şubat 2024 Pazartesi 18:30 Beşiktaş'tan aldığı iki kişiyi Şişli'ye götürmek için 250 lira isteyen, ısrarlara rağmen taksimetre açmak istemeyen taksi şoförü kameralara böyle yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65dcaea2a66837d4cd03cf83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fon vurgunu davasında yeni detaylar: İnternette yaptığı aramalar şoke etti Feyza Altun hakkında bir suç duyurusu daha Bu köye ''yabancı'' giremiyor! Arsa satışı yasaklandı 70 yaşına giren Erdoğan'a doğum günü sürprizi Biletler satışa çıktığı gibi tükeniyor! Masalsı yolculuğa yoğun ilgi Galatasaray'a küfür ettiği iddia edilen Derya Uluğ'dan dikkat çeken açıklama DEM Parti ''kaybettirmek istediği'' partiyi açıkladı Soyadı dikkat çekti... Bu anne kağıt toplayarak 2 çocuğunu okutuyor Misafirler ''Bina kötü kokuyor'' deyince... Meydan savaşı gibi kavga!