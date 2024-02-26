Taksici skandalı! Zorla götürmüyorum, başka taksiye binin

Beşiktaş'tan aldığı iki kişiyi Şişli'ye götürmek için 250 lira isteyen, ısrarlara rağmen taksimetre açmak istemeyen taksi şoförü kameralara böyle yansıdı.

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