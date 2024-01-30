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  4. Taksici yolcu almadı, ortalık karıştı! Tokat atılan kadın baygınlık geçirdi

Taksici yolcu almadı, ortalık karıştı! Tokat atılan kadın baygınlık geçirdi

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İstanbul Kağıthane'de taksi ile tartıştığı kişiler kavga etti. Taksicinin yanındaki arkadaşı kadına tokat attı. Taraflar tekme tokat kavga ederken kadın baygınlık geçirdi.

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