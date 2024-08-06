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Taksiciler bu sefer aynı müşteri için birbirine girdi

Antalya'da bir müşterinin çağrısı, birden fazla taksiciye aynı anda düşünce müşteriyi almak için bekleme noktasına giden taksiciler arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

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