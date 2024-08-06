Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksiciler bu sefer aynı müşteri için birbirine girdi Taksiciler bu sefer aynı müşteri için birbirine girdi 06 Ağustos 2024 Salı Saat: 13:21 Antalya'da bir müşterinin çağrısı, birden fazla taksiciye aynı anda düşünce müşteriyi almak için bekleme noktasına giden taksiciler arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b1f94180c7f2bbdc09b363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Irak'a hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi MHP'li isimden CHP'li Başkana ''Ülkü Ocaklı'' tehdit Fransa'da korkunç cinayet: Türk gencini döve döve öldürdüler Türkiye'nin hayalet şehri Şato Villaları yabancılara satılıyor Trafikte bir garip olay: Halk otobüsünün anahtarını alıp kaçtı Van Gölü'nde ilginç olay: Suya esmer giren sarışın çıkıyor... Türkiye'nin yenileniyor; 2 ilimiz için kırmızı alarm verildi İstanbul Boğazı'nın sürpriz konuğu kamerada, ilk kez görüntülendi İstanbul Havalimanı'nda papağan operasyonu: Yüzlercesi yakalandı