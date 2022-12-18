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Taksiciler Odası Başkanı sahaya indi, denetim yaptı

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun, yetkisi olmamasına rağmen denetim yapması tepkilere neden oldu.

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