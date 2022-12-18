Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksiciler Odası Başkanı sahaya indi, denetim yaptı Taksiciler Odası Başkanı sahaya indi, denetim yaptı 18 Aralık 2022 Pazar Saat: 12:55 Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun, yetkisi olmamasına rağmen denetim yapması tepkilere neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639ee3875d51d2402b749463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Camide nikah tartışma yarattı! Pasta kesip, hediye dağıttılar Paraşütçü metrelerce yükseklikten yere çakıldı! O anlar kamerada Burası İstanbul... ''Kırmızı Mektep'' ana baba gününe döndü Dünya diken üstünde! Rusya ''yenilmez'' silahıyla gövde gösterisi yaptı Özel Harekat İstanbul'da sahaya indi! Nefes kesen anlar Antalya'da kışın ortasında yaz yaşanıyor! Soluğu denizde aldılar Yunan jetlerinden küstah taciz! Savaşan şahinlerimiz peş peşe havalandı! Başkentte karpostallık manzaralar oluşturan sis, havadan görüntülendi AVM'de indirim çılgınlığı! Vatandaş birbirini ezdi