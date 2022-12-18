Taksiciler Odası Başkanı sahaya indi, denetim yaptı

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun, yetkisi olmamasına rağmen denetim yapması tepkilere neden oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639ee3875d51d2402b749463" allowfullscreen></iframe>