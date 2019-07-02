Taksicilere ’son durak’ operasyonu polis kamerasında
02 Temmuz 2019 11:35
Taksicilere ’son durak’ operasyonu polis kamerasında
Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde taksilerine binen turistleri dolandıran 25 taksici emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde taksilerine binen turistleri dolandıran taksicilere operasyon düzenlemiş, 25 kişi gözaltına alınmıştı. Dolandırıcılık, gasp, parada...