Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksiciye satırlı saldırı: Başparmağı koptu Taksiciye satırlı saldırı: Başparmağı koptu 15 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 11:27 Güncelleme: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 11:27 Ankara'da trafikte tartıştığı sürücünün satırlı saldırısına uğrayan taksi şoförünün başparmağı koptu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664471e5fdcc87e5300e7e43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk savaş uçakları Irak'ın kuzeyinde teröristlere bomba yağdırdı Bu görüntüler NatGeo Wild'tan değil, Sivas'tan geldi Liseliler üretiyor, tüm Türkiye tüketiyor... Pis kokuların yükseldiği evden çıkanlar şoke etti Marmara Denizi'nde çok nadir görülüyordu... Ölü olarak bulundu Dünyanın en eskisi ve en büyüğü... Peş peşe yeni keşifler İzmir'de dev hacker operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın paniği Kış bitmek bilmedi: Mayıs ayında her yer bembeyaz