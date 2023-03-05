Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksiciyle turist yolcu arasında ücret tartışması kamerada Taksiciyle turist yolcu arasında ücret tartışması kamerada 05 Mart 2023 Pazar Saat: 10:20 Güncelleme: 05 Mart 2023 Pazar 10:20 Taksim'de turist yolcu ile taksici arasında indi bindi ücreti nedeniyle yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640442b85fa9563da8022fc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Millet İttifakı Akşener'siz toplandı Erdoğan'dan Altılı Masa açıklaması Akşener belediye başkanları ile görüştü Muharrem İnce 1 yıl önce, 3 Mart 2023'ü işaret etmişti Enkaz kaldırıldı ama 13 kişi hala kayıp İstanbul'da yabancı uyruklu çeteler ortalığı savaş alanına çevirdi Gülben Ergenli ''Evim Yuvan Olsun'' kampanyası İstanbul sokakları Teksas'a döndü! Kurşun yağdırdılar Bursa İznik Gölü'nden korkunç görüntü: Böyle giderse İznik Ovası olacak!