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Taksiciyle turist yolcu arasında ücret tartışması kamerada

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Taksim'de turist yolcu ile taksici arasında indi bindi ücreti nedeniyle yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

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