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  3. 10 Mart 2020 12:25

Taksim AKM'nin son hali havadan görüntülendi

Taksim Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında son durum drone ile havadan görüntülendi. Sahnesi görünen AKM’de çalışmaların hızla ilerlediği görüldü.

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