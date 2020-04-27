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  3. 27 Nisan 2020 13:25

Taksim Atatürk anıtına çirkin saldırı

Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na kırmızı boya atıldığı görüldü. Bu çirkin saldırı sonrasında yürütülen soruşturmada 1 zanlı gözaltına alındı.

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