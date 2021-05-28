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  4. Taksim cami açıldı; işte ilk namazdan ilk görüntüler...

Taksim cami açıldı; işte ilk namazdan ilk görüntüler...

Taksim Cami, kılınan Cuma namazı ile ibadete açıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

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