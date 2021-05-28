Anasayfa Video Galeriler Gündem Taksim cami açıldı; işte ilk namazdan ilk görüntüler... Taksim cami açıldı; işte ilk namazdan ilk görüntüler... 28 Mayıs 2021 Cuma Saat: 13:56 Taksim Cami, kılınan Cuma namazı ile ibadete açıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b0cc61032968755d7210b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dolar rekor üstüne rekor kırarken Bakan Elvan'dan kritik açıklama İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ön balayında Boynuna böcek konan muhabir neye uğradığını şaşırdı Sadece 10 saniyenizi ayırıp, mucizeye tanıklık edin Sular çekildi tarihi köy ortaya çıktı AK Parti'den seçim barajı açıklaması İstanbul İl Sağlık Müdürü müjdeyi verdi Çamlıca Kulesi açılıyor... Bakan Karaismailoğlu: Avrupa'nın en yüksek yapısı Meral Akşener'den 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' sorusuna yanıt - Haberler