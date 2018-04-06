Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı
06 Nisan 2018 16:10
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün çıkan yangınla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hastanenin dış cephesinin alev alev yandığı görülüyor. Gaziosmanpaşa’daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün akşam saatlerinde yangın çıkmış, yaşanan panik anları kameralarca kaydedilmişti. Yangının çıktığı ilk anlara ait...